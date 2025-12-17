Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пау Кубарси стал вторым самым молодым игроком «Барселоны», сыгравшим за неё 100 матчей

Пау Кубарси стал вторым самым молодым игроком «Барселоны», сыгравшим за неё 100 матчей
Комментарии

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал вторым самым молодым игроком, достигшим отметки в 100 матчей за клуб. Его юбилейной игрой стал матч 1/32 финала Кубка Испании с «Гвадалахарой» (2:0).

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:30 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 76'     0:2 Рашфорд – 90'    

Кубарси сыграл в своём 100-м матче в возрасте всего 18 лет и 329 дней. Раньше, чем он, такого показателя достиг только нападающий Ламин Ямаль, сыгравший в своём 100-м матче в возрасте 17 лет и 293 дней. Вчерашний матч с «Гвадалахарой» стал для него 125-м за «Барселону».

Сейчас за команду из Каталонии играют четыре из пяти самых молодых игроков, достигших отметки в 100 матчей за свой клуб: Ламин Ямаль и Пау Кубарси, а также Гави (19 лет и 84 дня) и Педри (20 лет и 66 дней).

Материалы по теме
Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android