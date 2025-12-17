Пау Кубарси стал вторым самым молодым игроком «Барселоны», сыгравшим за неё 100 матчей
Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал вторым самым молодым игроком, достигшим отметки в 100 матчей за клуб. Его юбилейной игрой стал матч 1/32 финала Кубка Испании с «Гвадалахарой» (2:0).
Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:30 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 76' 0:2 Рашфорд – 90'
Кубарси сыграл в своём 100-м матче в возрасте всего 18 лет и 329 дней. Раньше, чем он, такого показателя достиг только нападающий Ламин Ямаль, сыгравший в своём 100-м матче в возрасте 17 лет и 293 дней. Вчерашний матч с «Гвадалахарой» стал для него 125-м за «Барселону».
Сейчас за команду из Каталонии играют четыре из пяти самых молодых игроков, достигших отметки в 100 матчей за свой клуб: Ламин Ямаль и Пау Кубарси, а также Гави (19 лет и 84 дня) и Педри (20 лет и 66 дней).
