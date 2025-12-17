Скидки
Генич рассказал, как Деян Станкович утратил контроль над игроками «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, почему экс главный тренер «Спартака» Деян Станкович утратил контроль над игроками команды. Сербский специалист покинул красно-белых в ноябре этого года. Возглавлял «Спартак» Деян с лета 2024-го.

«Насколько я слышал, он (Станкович. — Прим. «Чемпионата») очень, скажем так, некорректно обращался к игрокам. Может быть, с высоты своего игроцкого опыта и своих игроцких качеств. Он говорил: «Ты кто вообще? Что ты делаешь, как ты здесь оказался? Ты ни подать, ни принять не можешь».

И вот мне кажется, что это его очень сильно оттолкнуло от команды», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

