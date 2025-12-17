Скидки
Источник: защитник Кузьмичёв вернётся в «Локомотив» после аренды в «Родине»

Московская «Родина» не будет выкупать права на защитника Ивана Кузьмичёва у столичного «Локомотива». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Отмечается, что Иван Кузьмичёв вернётся в «Локомотив» по истечении срока аренды.

В текущем сезоне Лиги Pari 25-летний Иван Кузьмичёв провёл восемь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков за аналогичное количество игр.

