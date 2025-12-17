Селюк: с Артигой «Рубин» вернётся в чемпионские времена, спокойствие топ-клубов закончится
Поделиться
Агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиент, испанский тренер Франк Артига, был бы готов возглавить казанский «Рубин». Накануне появились слухи, что клуб близок к увольнению Рашида Рахимова с поста главного тренера.
«Рубин» пока не связывался с нами по поводу приглашения Франка Артиги. Я даже новостей об отставке Рахимова ещё не видел, а это ведь не работает так быстро. Но Франк был бы готов возглавить «Рубин», и это было бы очень грамотным решением клуба. Если это случится, эра спокойствия топ-клубов закончится, а «Рубин» вернётся в чемпионские времена», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
14:53
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:31
-
14:26
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:51
-
13:49
-
13:31
-
13:26
-
13:11
-
13:00
-
12:58
-
12:40
-
12:29
-
12:26
-
12:02
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:34
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
10:59
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:37
-
10:34
-
10:33