Селюк: с Артигой «Рубин» вернётся в чемпионские времена, спокойствие топ-клубов закончится

Агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиент, испанский тренер Франк Артига, был бы готов возглавить казанский «Рубин». Накануне появились слухи, что клуб близок к увольнению Рашида Рахимова с поста главного тренера.

«Рубин» пока не связывался с нами по поводу приглашения Франка Артиги. Я даже новостей об отставке Рахимова ещё не видел, а это ведь не работает так быстро. Но Франк был бы готов возглавить «Рубин», и это было бы очень грамотным решением клуба. Если это случится, эра спокойствия топ-клубов закончится, а «Рубин» вернётся в чемпионские времена», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

