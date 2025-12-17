Скидки
«Топ-событие, незабываемое в моей жизни». Шпилевский — о стажировке в «Барселоне»

«Топ-событие, незабываемое в моей жизни». Шпилевский — о стажировке в «Барселоне»
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский вспомнил о стажировке в испанской «Барселоне».

— Вы рассказывали, что была стажировка в «Барселоне». Интересно, удалось ли в принципе пообщаться с Гвардиолой?
— В «Барселоне» на тот момент, к сожалению, с Пепом я не общался, но общался, скажем так, со всеми мировыми звёздами тогда. Саша [Глеб] тогда меня пригласил тоже в их раздевалку, для меня это было, конечно, такое событие: увидеть Месси вживую и с Иньестой пообщаться, и с Хави, все-все-все на тот момент, играющие там в сборной. Это было, конечно, такое топ-событие, незабываемое в моей жизни, — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

