«Он уже не нужен будет». Бубнов определил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. По словам Бубнова, специалист может лишиться своей должности, если сине-бело-голубые потеряют очки в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой».

«Вот у «Зенита» в чём сложность? С «Балтикой». Сразу [после перерыва]. Понимаешь? Если «Балтика» отберёт у них очки, они сразу могут лишиться [шансов на] чемпионское звание. Уже в 19-м туре! И [тогда] уже спокойно можно решать вопрос по Семаку. Он уже не нужен будет.

Потому что они не станут чемпионами. Второй год подряд. Вот. И всё, его можно будет спокойно убирать и ставить тренера на весь второй круг», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

