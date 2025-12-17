Скидки
«Он уже не нужен будет». Бубнов определил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака

«Он уже не нужен будет». Бубнов определил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. По словам Бубнова, специалист может лишиться своей должности, если сине-бело-голубые потеряют очки в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой».

«Вот у «Зенита» в чём сложность? С «Балтикой». Сразу [после перерыва]. Понимаешь? Если «Балтика» отберёт у них очки, они сразу могут лишиться [шансов на] чемпионское звание. Уже в 19-м туре! И [тогда] уже спокойно можно решать вопрос по Семаку. Он уже не нужен будет.

Потому что они не станут чемпионами. Второй год подряд. Вот. И всё, его можно будет спокойно убирать и ставить тренера на весь второй круг», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

