Алексей Шпилевский высказался об истоках игрового стиля Ральфа Рангника

Алексей Шпилевский высказался об истоках игрового стиля Ральфа Рангника
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал о стиле немецких специалистов Хельмута Гросса и Ральфа Рангника.

«Они вместе как раз таки анализировали в 90-х Лобановского, когда «Динамо» Киев приезжало на сборы в Штутгарт. Отслеживали все матчи их товарищеские, когда были удивлены, насколько те были физически готовы, как они тактически именно действовали, особенно в фазе против мяча, вот этот прессинг. И несколько раз пересчитывали, играют ли они 11 на 11 или 14 на 10. Насколько быстро команда смещалась, перекрывалась на спринтах.

И, потом, понятно ещё, и Сакки они анализировали вместе, пришли к тому стилю, который уже был при Маслове ещё в «Динамо» Киев, а потом при Лобановском. Они уже подняли или переняли, может, правильно будет сказано, уже на современный уровень, и именно это имплементировали тогда в «Ред Булл», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

