Алексей Шпилевский рассказал о причинах эмоционального поведения на бровке

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об эмоциональном поведении на бровке.

«Люди говорят, если ты во время игры эмоционализируешь или корригируешь что-то, значит, плохо ребят подготовил в течение недели. Но это полнейший бред. Это полнейший бред, потому что Клопп так же сказал, что после матча созвонился раз со своим сыном, сын сказал: «Папа, ты как псих себя ведёшь». Он говорит: «Знаю, да, я даже кричу просто не зная что, но хочу, чтобы ребята чувствовали, я за ними, как гора за ними, помогаю, пытаюсь их именно вот эту структуру, особенно против мяча, где-то компактность держать, помогать им, чтобы все в тонусе были».

Просто сесть как памятник, сидеть и ждать, что будет, считаю, это неправильно. И плюс ещё, конечно, надо учитывать характер типажа этого тренера. Я эмоциональный тренер, эмоциональный человек, но в положительном смысле. И хочу, чтобы наш стиль, а он требует интенсивности, чтобы ребята были ментально в игре. Неважно, какими жестами, но они должны чувствовать, сейчас матч, при стандартных положениях, хоть с какими-то моментами должен на них как-то ментально воздействовать. А сказать, почему он так себя ведёт, потому что вся неделя пошла не так, считаю, это бред», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.