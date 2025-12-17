«Спартак» потерял € 9,5 млн в общекомандной стоимости по версии Transfermarkt

Накануне, 16 декабря, авторитетный интернет-портал Transfermarkt произвёл обновление рыночных стоимостей футболистов команд Мир РПЛ. Московский «Спартак» потерял € 9,5 млн в общекомандной рыночной стоимости, сейчас весь состав красно-белых оценивается в € 131,3 млн.

После первого круга Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 40 очков по результатам 18 проведённых встреч. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (37).

«Спартак» — шестой (29). В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде.