Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» потерял € 9,5 млн в общекомандной стоимости по версии Transfermarkt

«Спартак» потерял € 9,5 млн в общекомандной стоимости по версии Transfermarkt
Комментарии

Накануне, 16 декабря, авторитетный интернет-портал Transfermarkt произвёл обновление рыночных стоимостей футболистов команд Мир РПЛ. Московский «Спартак» потерял € 9,5 млн в общекомандной рыночной стоимости, сейчас весь состав красно-белых оценивается в € 131,3 млн.

После первого круга Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 40 очков по результатам 18 проведённых встреч. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (37).

«Спартак» — шестой (29). В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде.

Материалы по теме
Кисляк, Глебов и Педро — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android