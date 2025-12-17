Скидки
«Неуклюже падает». Орлов назвал Акинфеева одной из проблем ЦСКА

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах ПФК ЦСКА. К их числу эксперт отнёс опытного голкипера Игоря Акинфеева, отметив возрастные изменения в игре вратаря.

— Что мешает ЦСКА выигрывать стабильно?
— Да у них игроков… Во-первых, у них нет центрального нападающего, понимаете? Этот парень, Мусаев, он старательный. Но нужен голеадор. Теперь бросилось в глаза [в матче с «Краснодаром»], как неуклюже падал Акинфеев, когда мяч летел в угол ворот. Всё-таки он не молодеет. Не прыгает, как когда-то прыгал. Надо ЦСКА сейчас искать замену на позицию вратаря. Хотя у них есть Тороп, да. Всё зависит от главного тренера, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

