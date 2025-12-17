Скидки
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Фламенго» уверен, что Винисиус захочет вернуться в клуб

Спортивный директор «Фламенго» уверен, что Винисиус захочет вернуться в клуб
Сегодня, 17 декабря, состоится матч за Межконтинентальный кубок между «ПСЖ» и «Фламенго». В интервью, посвящённом предстоящей игре, спортивный директор бразильского клуба Хосе Бото рассказал, есть ли возможность возвращения в клуб нападающего Винисиуса Жуниора.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
«Люди, которые приезжают во «Фламенго», испытывают к нему любовь и страсть, которые длятся вечно. Наступит время, когда они захотят вернуться. Это точно», – приводит слова Бото Mundo Deportivo.

Винисиус начал свою профессиональную карьеру во «Фламенго». Он сыграл за бразильский клуб в 69 матчах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Новости. Футбол
