Спортивный директор «Фламенго» уверен, что Винисиус захочет вернуться в клуб

Сегодня, 17 декабря, состоится матч за Межконтинентальный кубок между «ПСЖ» и «Фламенго». В интервью, посвящённом предстоящей игре, спортивный директор бразильского клуба Хосе Бото рассказал, есть ли возможность возвращения в клуб нападающего Винисиуса Жуниора.

«Люди, которые приезжают во «Фламенго», испытывают к нему любовь и страсть, которые длятся вечно. Наступит время, когда они захотят вернуться. Это точно», – приводит слова Бото Mundo Deportivo.

Винисиус начал свою профессиональную карьеру во «Фламенго». Он сыграл за бразильский клуб в 69 матчах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.