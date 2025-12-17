Скидки
«Включает «дельфина». Орлов назвал лучшего нападающего РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшим нападающим в Мир Российской Премьер-Лиге. Он выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кордоба — лучший центральный нападающий в РПЛ. С ним никто не может конкурировать. Он и техничнее, и крепко стоит на ногах, и сам спиной отодвигает соперников. Его бьют, но он тоже уже немного «дельфина» включает. Прыгает иногда, показывает что-то. Но он мастер. Игрок сборной Колумбии. А колумбийский футбол всегда давал хороших футболистов. Одна из сильнейших сборных Латинской Америки!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

