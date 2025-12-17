Генич поделился историей, из-за чего Гафин покинул московское «Динамо»

Известный комментатор Константин Генич высказался об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя правления московского «Динамо». Функционер покинул клуб в начале октября этого года.

«Претензия идёт с этажа на этаж, доходит до председателя совета директоров, коим был Гафин, его вызывают на ковёр и говорят: «Вот так, так и так — очень, очень плохо». Он отвечает: «Да потому что вот так, так и так не работает. И надо сделать вот так, вот так, вот так». Ему говорят: «Вот так, вот так, вот так ты не сделаешь». Он говорит: «Ну тогда какая с меня ответственность? Давайте я тогда уйду».

И ему говорят: «Уходи. Уходи». И я думаю, что и для [самого] Гафина стало сюрпризом, что вот так руководство оценивает его работу и тот результат, который был сделан, что за него не держатся. И если Гафин решил на том сыграть, что, ну, удержите меня, доверьтесь, а ему сказали: «Уходи», то тут уже такое», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».