Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал негативный прогноз по махачкалинскому «Динамо». Он уверен, что команда будет бороться за выживание в Мир РПЛ.

— Махачкалинское «Динамо» будет бороться за выживание. У них нет игроков, даже по меркам РПЛ стабильных мастеров, которые забивают, штрафные хорошо пробивают. Нет у них таких мастеровитых игроков даже для чемпионата России. Поэтому им предстоит борьба за выживание, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам первой части сезона махачкалинское «Динамо» идёт на 13-м месте в РПЛ. Команда набрала 15 очков за 18 матчей чемпионата страны.