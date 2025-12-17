«Лейпциг» свой поганый смотри». Бубнов — о поездке Шпилевского на матчи АПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поездке главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского на матчи английской Премьер-лиги. Специалист посетил игры «Арсенала» и «Манчестер Сити». Отметим, Шпилевский с 2013-го по 2018-й работал в структуре клуба «РБ Лейпциг».

— Не верите в Шпилевского?

— Не.

— А он сейчас ездил на матчи АПЛ.

— А зачем?

— Набрался опыта.

— Да? А чего он, по телевизору не мог набраться? Оделся как английский болельщик, что-то там показывает, стоит.

— А что такого?

— Да ничего, понты, ё-моё. Ты на матче не увидишь того, что тебе нужно как тренеру, что покажут по телевизору. Потому что по телевизору повторы прокрутят 1000 раз и так далее. Самое главное, что он набрался там идей! Каких идей (смеётся)? Включай каждый тур [по телевизору] любого чемпионата. Французский, «ПСЖ» там смотри, «Сити» смотри в английском, «Реал» и «Барселона» — испанский, немецкий – «Бавария». И набирайся мыслей! На худой конец, «Лейпциг» свой поганый смотри, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».