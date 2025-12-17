Орлов составил сборную первой части РПЛ. В ней 6 игроков из «Краснодара» и 1 — из «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов составил символическую сборную первой части сезона Мир РПЛ. В неё вошли шесть футболистов из «Краснодара» и всего один представитель «Зенита». Напомним, Орлов является поклонником петербургского клуба.

«Символическая сборная первой части РПЛ? Вратарь — Агкацев из «Краснодара». Справа в защите — из «Краснодара», кажется, Фернандо его фамилия (вероятно, имелся в виду Джованни Гонсалес. — Прим. «Чемпионата»). Один центральный защитник — Андраде из «Балтики», а второй — из «Краснодара» любой. Левый защитник — Оласа из «Краснодара».

Полузащитники: Сперцян, Барко и Кисляк. Матвей посвежее, поинтереснее, чем Барриос. А Батракова я поставлю справа в нападение. Центральный нападающий — Кордоба. А слева в атаке — Луис Энрике. Всё-таки кандидат в национальную сборную Бразилии», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».