«Очень-очень много негатива и почти нет позитива». Генич — о московском «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре и результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. На зимний перерыв бело-голубые ушли, занимая 10-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «Динамо» отстаёт на 19 очков.

«И «Динамо» если было стильной, модной командой (последние три года. — Прим. «Чемпионата»), так скажем, на виду, сейчас вокруг «Динамо» очень-очень много негатива и практически нет позитива. Точка невозврата? Мне кажется, уход Гафина», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

В 19-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».