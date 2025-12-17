Бубнов определил лучшего игрока РПЛ по итогам первого круга

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил лучшего игрока Мир РПЛ по итогам первого круга нынешнего сезона. Так, Бубнов выделил полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Можно ли Барко назвать лучшим игроком [первой части сезона РПЛ]? Да, можно. Если бы из всех кандидатов по итогам 18 туров меня попросили выбрать лучшего, я бы назвал Барко. Хотя очень стабильно играет тот же Мойзес. И его бы тоже назвал. Но если выбирать между Мойзесом и Барко, даже если подключить сюда Кордобу и Батракова, выбрал бы Барко.

Потому что он очень сильно влияет на игру команды в целом, у него очень высокие показатели», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».