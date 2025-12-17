Агент Лусиано отреагировал на информацию о переговорах «Зенита» и ЦСКА по переходу игрока

Футбольный агент Густаво Гони, являющийся представителем аргентинского нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, отреагировал на информацию о переговорах по поводу перехода игрока в ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно — 2026, клубы уже якобы вступили в переговоры.

«По этому поводу нет никакого предложения», — приводит слова Гони «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провёл за сине-бело-голубых 22 матча, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. За «Зенит» Лусиано Гонду выступает с лета 2024 года.