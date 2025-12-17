Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лусиано отреагировал на информацию о переговорах «Зенита» и ЦСКА по переходу игрока

Агент Лусиано отреагировал на информацию о переговорах «Зенита» и ЦСКА по переходу игрока
Комментарии

Футбольный агент Густаво Гони, являющийся представителем аргентинского нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, отреагировал на информацию о переговорах по поводу перехода игрока в ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно — 2026, клубы уже якобы вступили в переговоры.

«По этому поводу нет никакого предложения», — приводит слова Гони «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провёл за сине-бело-голубых 22 матча, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. За «Зенит» Лусиано Гонду выступает с лета 2024 года.

Материалы по теме
«Он уже не нужен будет». Бубнов определил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android