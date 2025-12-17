Павлюченко: Дмитриев — будущее «Спартака», надеюсь, он станет лидером

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о футболисте красно-белых Игоре Дмитриеве, назвав его будущим московского клуба.

— Кого из игроков «Спартака» можете выделить по итогам года? Многие отмечают прогресс Дмитриева.

— Дмитриева в «Спартаке» я и раньше выделял. Но судить по некоторым матчам не стоит. Он молодой, мы таких футболистов начинаем до небес поднимать и расхваливать. И они начинают думать, что всего добились, всё умеют. Пока молодой, на сегодняшний день, да, он перспективный. Мне кажется, Дмитриев — это будущее «Спартака».

Но рано, нужно какое-то время. Посмотрим, как он проведёт вторую часть сезона. Если говорить о качествах, конечно, Игорь талантливый и хороший футболист. Надеюсь, он дальше будет прибавлять и станет лидером «Спартака». На сегодняшний день его можно выделить, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.