Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: Дмитриев — будущее «Спартака», надеюсь, он станет лидером

Павлюченко: Дмитриев — будущее «Спартака», надеюсь, он станет лидером
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о футболисте красно-белых Игоре Дмитриеве, назвав его будущим московского клуба.

— Кого из игроков «Спартака» можете выделить по итогам года? Многие отмечают прогресс Дмитриева.
— Дмитриева в «Спартаке» я и раньше выделял. Но судить по некоторым матчам не стоит. Он молодой, мы таких футболистов начинаем до небес поднимать и расхваливать. И они начинают думать, что всего добились, всё умеют. Пока молодой, на сегодняшний день, да, он перспективный. Мне кажется, Дмитриев — это будущее «Спартака».

Но рано, нужно какое-то время. Посмотрим, как он проведёт вторую часть сезона. Если говорить о качествах, конечно, Игорь талантливый и хороший футболист. Надеюсь, он дальше будет прибавлять и станет лидером «Спартака». На сегодняшний день его можно выделить, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Бубнов определил лучшего игрока РПЛ по итогам первого круга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android