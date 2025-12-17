Константин Генич определил команды, которые вылетят из РПЛ по итогам этого сезона

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал команды, которые с большой долей вероятности покинут Мир РПЛ по итогам текущего сезона. Так, Генич полагает, что шансов спастить практически нет у «Сочи» и «Оренбурга».

«Если не удастся за зиму решить вопрос с характером и вот каких-то правильных грызунов взять в «Сочи», «Сочи» обречён, как мне кажется. И по турнирной таблице, и по тому, что было в первой части [сезона РПЛ], очень сложная ситуация у «Сочи». И очень сложная ситуация у «Оренбурга».

Не знаю, каким будет махачкалинское «Динамо», кажется, что четыре команды, которые внизу, и «Крылья» [рискуют вылететь напрямую]. Остальные, включая «Ахмат», «Ростов», «Динамо», «Акрон» точно не будут бороться за выживание», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»