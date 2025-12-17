Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью: общение с прессой — способ достучаться до игроков

Жозе Моуринью: общение с прессой — способ достучаться до игроков
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что для него общение с прессой — это способ обратиться к некоторым игрокам.

«Общение с прессой – это способ достучаться до игроков, но я говорю с ними до того, как обратиться к вам. Или после этого. Говорю вам то же самое, что говорил игрокам в перерыве. Есть очень объективные вещи. Это не какой-то особый подход на ментальном уровне.

Благоприятные периоды, как и большие трудности, заканчиваются. Всему приходит конец. Теперь, будучи на подъёме, мы должны найти в себе силы, чтобы всегда хотеть большего. Мы хотим продолжать показывать результат и хорошо играть», – приводит слова Моуринью Goal.

Материалы по теме
Моуринью получил подарок после победы над «Наполи»
Истории
Моуринью получил подарок после победы над «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android