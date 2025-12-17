Жозе Моуринью: общение с прессой — способ достучаться до игроков

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что для него общение с прессой — это способ обратиться к некоторым игрокам.

«Общение с прессой – это способ достучаться до игроков, но я говорю с ними до того, как обратиться к вам. Или после этого. Говорю вам то же самое, что говорил игрокам в перерыве. Есть очень объективные вещи. Это не какой-то особый подход на ментальном уровне.

Благоприятные периоды, как и большие трудности, заканчиваются. Всему приходит конец. Теперь, будучи на подъёме, мы должны найти в себе силы, чтобы всегда хотеть большего. Мы хотим продолжать показывать результат и хорошо играть», – приводит слова Моуринью Goal.