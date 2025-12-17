Бруну Фернандеш назвал две лиги, в которых хотел бы продолжить карьеру после ухода из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал две лиги, в которых хотел бы продолжить карьеру в случае ухода из английского клуба.

«Хочу оставаться в «Манчестер Юнайтед» столько, сколько буду чувствовать себя нужным. В перспективе хотел бы попробовать свои силы в испанской лиге и побороться за крупные титулы в Италии. У меня много связей с Италией… Моя дочь родилась там. Я уже думал о возвращении в Португалию, первым вариантом был бы «Спортинг». Но не хочу влезать в полностью отлаженный коллектив, хочу вносить свой вклад», — приводит слова Фернандеша The Sun.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.