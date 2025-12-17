Скидки
Агент предложит «Спартаку» вернуть Никиту Чернова из аренды зимой

Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, рассказал о возможности возвращения своего клиента в состав красно-белых зимой.

«У нас по ряду других вопросов с Фрэнсисом Кахигао запланирована встреча. С учётом того, что в контракте прописана возможность отозвать его из аренды, мы со своей стороны инициируем этот вопрос и узнаем, есть ли такой интерес у «Спартака».

Понимания по поводу будущего Никиты сейчас нет. Думаю, оно появится после встречи. Надеемся, встреча состоится до конца года, мы сможем проговорить этот вопрос. Она уже должна была состояться, но из-за загруженности Фрэнсиса встреча сместилась», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости».

