Игрок «Гвадалахары» стал звездой в соцсетях благодаря сходству с Серхио Рамосом

На 19-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании между «Гвадалахарой» и «Барселоной» (0:2) телекамера сфокусировалась на полузащитнике команды из Кастилии-Ла-Манчи Борхе Диасе, это изображение начало быстро распространяться в социальных сетях.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:30 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 76'     0:2 Рашфорд – 90'    

Причиной такого ажиотажа стало сходство Диаса с экс-игроком мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом. Социальные сети были завалены сообщениями во время матча.

Борха Диас

Борха Диас

Фото: Кадр из трансляции

Борха Диас вышел в стартовом составе на матч с командой Ханс-Дитера Флика и был заменён на 62-й минуте, когда в социальных сетях фото футболиста уже стало вирусным.

35-летний полузащитник ранее выступал за многие клубы Испании, самым известным из которых является «Рекреативо».

