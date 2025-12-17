Игрок «Гвадалахары» стал звездой в соцсетях благодаря сходству с Серхио Рамосом

На 19-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании между «Гвадалахарой» и «Барселоной» (0:2) телекамера сфокусировалась на полузащитнике команды из Кастилии-Ла-Манчи Борхе Диасе, это изображение начало быстро распространяться в социальных сетях.

Причиной такого ажиотажа стало сходство Диаса с экс-игроком мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосом. Социальные сети были завалены сообщениями во время матча.

Борха Диас Фото: Кадр из трансляции

Борха Диас вышел в стартовом составе на матч с командой Ханс-Дитера Флика и был заменён на 62-й минуте, когда в социальных сетях фото футболиста уже стало вирусным.

35-летний полузащитник ранее выступал за многие клубы Испании, самым известным из которых является «Рекреативо».

