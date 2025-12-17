Араухо, взявший паузу из-за психологических проблем, вернётся в конце декабря — Marca

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вернётся к тренировкам после рождественской паузы, сообщает Marca. Ранее игрок попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами. В последний раз уругваец выходил на поле 25 ноября в игре Лиги чемпионов с «Челси» (0:3), где получил красную карточку на 44-й минуте.

По информации источника, Араухо приступит к тренировкам 29 декабря вместе с остальными игроками «Барселоны» и может сыграть в первом матче после рождественской паузы – с «Эспаньолом» 3 января. Отмечается, что защитник планирует провести праздники вместе со своей семьей в Уругвае, что также может помочь в его восстановлении.