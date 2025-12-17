Скидки
Гарри Кейн назвал самый запоминающийся гол «Баварии» в 2025 году

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн назвал свой мяч, забитый в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 в ворота леверкузенского «Байера», самым запоминающимся голом команды в 2025 году.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

«Один гол, который мне действительно очень понравился, — это первый гол в плей-офф Лиги чемпионов с «Байером» на «Арене Мюнхен». Думаю, вокруг этой игры был огромный ажиотаж, это был важный матч плей-офф с нашими самыми заклятыми соперниками в Германии на тот момент. Атмосфера в начале игры была очень шумной, этот удар головой, адреналин зашкаливал, так что да, очень запомнился, это определённо один из моих любимых моментов в этом году», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 38 очков после 14 сыгранных матчей. В общем этапе Лиги чемпионов команда располагается на второй строчке, у мюнхенцев 15 очков после шести игр.

