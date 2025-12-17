Скидки
Роман Павлюченко назвал главную проблему «Спартака» в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко назвал главную проблему московской команды в нынешнем сезоне. Красно-белые после 18 туров РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице с 29 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

«Я много раз говорил: понятно, винят тренера, его убирают. Но считаю и считал, что не в Станковиче было дело. Поставили тренера — они все в Европе что, не так себя ведут? Все так себя ведут. Это эмоции, понятно, результат и команда такая. Эмоции — это нормально. На мой взгляд, проблемы «Спартака» в качестве некоторых футболистов, которые не соответствуют уровню борьбы за чемпионство.

Если «Спартак» реально хочет бороться за чемпионство и биться с «Зенитом» и «Краснодаром», нужны более качественные футболисты. Как минимум по одному игроку в каждую линию. Эти футболисты должны быть не просто непонятными игроками, как мы уже привыкли видеть в «Спартаке». Футболисты должны быть качественными — и всё!» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

