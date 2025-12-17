«Зенит» выпустил рок-календарь на 2026 год, Алип — в образе Цоя, Михаил Кержаков — Горшок

Санкт-петербургский «Зенит» выпустил календарь с отсылками к культовым российским рок-группам на 2026 год. Каждый месяц перекидного календаря посвящён одному из рок-коллективов. Участие в фотосессии при его изготовлении приняли футболисты команды.
Так, в образе солиста группы «Кино» Виктора Цоя выступил защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип. В роли лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва (Горшка) — вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков.
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
«Сине-бело-голубые уверены: если новые облики ваших футбольных кумиров соединятся с вашими музыкальными вкусами, лучшего совпадения уже не придумать. И тогда ваш 2026-й пройдёт под двумя золотыми звездами: рок-н-ролла и «Зенита», — говорится в описании календаря в клубном магазине.
Футболисты «Зенита», принявшие участие в фотосессии:
Нуралы Алип — Цой;
Густаво Мантуан — Науменко;
Андрей Мостовой — Кинчев;
Лусиано Гонду — Гаркуша;
Михаил Кержаков — Горшок;
Денис Адамов — Князь;
Ярослав Михайлов — Чиж;
Страхиня Эракович — Васин;
Роман Вега — Бутусов;
Анатолий Тимощук — Шклярский;
Александр Ерохин — Петкун;
Вячеслав Караваев — Башлачёв;
Вадим Шилов, Нино, Юрий Горшков, Максим Глушенков — бит-квартет «Секрет».