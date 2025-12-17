ФИФА выплатит рекордную сумму команде-победителю ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выплатит рекордную сумму команде-победителю чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Чемпион турнира получит вознаграждение, равное $ 50 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, общая сумма призовых от ФИФА на мировом первенстве составит $ 655 млн. Командам выплатят от $ 9 млн, если сборная вылетит на групповом этапе, и до 33 млн в случае выхода в финал турнира.

Напомним, Аргентине за победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре было выплачено $ 42 млн, а сборная Франции после выигрыша трофея на турнире в России заработала $ 38 млн.