Великобритания угрожает Абрамовичу судом из-за невыплаты денег после продажи «Челси»

Правительство Великобритании дало Роману Абрамовичу последний шанс выполнить обязательство по переводу £ 2,5 млрд, полученных от продажи его «Челси», которые были заморожены более трёх лет назад, сообщает The Guardian.

Министр финансов Рейчел Ривз сегодня выдала разрешение на перевод средств в новый фонд, предназначенный для распределения денег на гуманитарные нужды в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Абрамовича выделить средства или столкнуться с судебным разбирательством, которое позволит правительству Великобритании наконец-то разблокировать деньги.

«Моё послание Абрамовичу таково: время идёт. Выполните данное вами обязательство и заплатите сейчас, а если нет, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка дошла до тех, чьи жизни были разрушены», — приводит слова Страмера The Guardian.

Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать «Челси» в 2022 году. Вырученные от продажи клуба средства заморожены и находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam.

