Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

21‑летний футболист «Маклсфилд Таун» погиб в результате ДТП

21‑летний футболист «Маклсфилд Таун» погиб в результате ДТП
Комментарии

Нападающий «Маклсфилд Таун» Итан Маклеод погиб в возрасте 21 года из‑за травм, полученных в автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс‑служба команды в социальной сети Х. Футболист попал в ДТП, возвращаясь во вторник домой после матча с «Бедфорд Таун».

«Итан был невероятно талантливым и уважаемым игроком нашей основной команды, у которого вся жизнь была впереди. Он располагал к себе всех, с кем общался. Итан заставлял нас становиться лучше как на поле, так и за его пределами, полностью отдаваясь своему делу. Его профессионализм и непоколебимая трудовая этика вдохновляли всех, а его жизнелюбие вызывало улыбки на наших лицах даже в самые мрачные дни.

Итан навсегда останется в наших сердцах и умах, что бы ни ждало нас в будущем, его неповторимая улыбка, которая завораживала всех нас, никогда не будет забыта. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Итана в это тяжёлое время и заверяем, что окажем всю возможную поддержку тем, кто в ней нуждается», — говорится в заявлении клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android