«Я один идиот, говорю о футболе, а все остальные — о его поведении». Бубнов — о Талалаеве

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Балтики» в первой части Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о поведении главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

«Что удивительно, я претензии «Балтике» предъявляю больше по игре, по технико-тактическим действиям. Что касается поведения Талалаева, я предсказывал, что так будет, для меня это не новость, не такое открытие.

Все тренеры и все игроки в один голос говорят, что это суперкоманда, супертренер, что это открытие сезона, несмотря ни на что. Единственное, оговаривают, немножко хамит, вот не хамил бы он — вообще лучший тренер был бы, все в восторге.

Хотя Калининград в восторге, у них праздник каждый матч. Получатся, что я один идиот, блин, и говорю о футболе. А все остальные о его поведении говорят. А футбол отличный», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».