Кейн высказался о возможности побить рекорд результативности Левандовского в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о возможности побить рекорд результативности форвада Роберта Левандовского в Бундеслиге.

«Думаю, это возможно, особенно учитывая мой старт в этом сезоне. Впереди ещё долгий путь. Мне нужно поддерживать этот уровень ещё четыре—пять месяцев. В футболе самое сложное — сохранять стабильность на протяжении длительного периода. Это невероятный результат, его будет трудно побить, это знаю. Мне всегда нравится стремиться к таким достижениям», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Рекорд результативности чемпионата Германии принадлежит Левандовскому, который забил 41 мяч за мюнхенский клуб в сезоне-2020/2021.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.