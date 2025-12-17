Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн высказался о возможности побить рекорд результативности Левандовского в Бундеслиге

Кейн высказался о возможности побить рекорд результативности Левандовского в Бундеслиге
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о возможности побить рекорд результативности форвада Роберта Левандовского в Бундеслиге.

«Думаю, это возможно, особенно учитывая мой старт в этом сезоне. Впереди ещё долгий путь. Мне нужно поддерживать этот уровень ещё четыре—пять месяцев. В футболе самое сложное — сохранять стабильность на протяжении длительного периода. Это невероятный результат, его будет трудно побить, это знаю. Мне всегда нравится стремиться к таким достижениям», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Рекорд результативности чемпионата Германии принадлежит Левандовскому, который забил 41 мяч за мюнхенский клуб в сезоне-2020/2021.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Гарри Кейн назвал самый запоминающийся гол «Баварии» в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android