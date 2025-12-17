Скидки
Деян Ловрен — Мохамеду Салаху: твоя PR-команда снова недостаточно хороша

Деян Ловрен — Мохамеду Салаху: твоя PR-команда снова недостаточно хороша
Бывший защитник «Ливерпуля» и санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен посоветовал экс-одноклубнику Мохамеду Салаху уволить свою PR-команду. Хорват отреагировал на пост о том, что египтянин не попал в символическую сборную мира по версии ФИФА 2025 года, несмотря на все свои достижения в прошлом сезоне.

«Мо, тебе следует уволить свою PR-команду. Она снова недостаточно хороша», — написал Ловрен в ответ на публикацию в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 20 встреч, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

