Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — лидер РПЛ по голам с пенальти

«Зенит» — лидер РПЛ по голам с пенальти
Комментарии

«Зенит» из Санкт-Петербурга забил шесть голов с пенальти в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака — лидер по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.

Далее в списке клубов, забивавших с пенальти, находятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Железнодорожники и армейцы отличились с 11-метровой отметки по пять раз. Отметим, «Сочи» и махачкалинское «Динамо» не забили ни одного пенальти за 18 туров РПЛ.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые всего на одно очко отстают от «Краснодара», который возглавляет таблицу.

Материалы по теме
Как проводят сезон арендованные топ-клубов РПЛ. Экс-игроки «Спартака» и «Зенита» — хороши
Как проводят сезон арендованные топ-клубов РПЛ. Экс-игроки «Спартака» и «Зенита» — хороши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android