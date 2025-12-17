«Зенит» — лидер РПЛ по голам с пенальти

«Зенит» из Санкт-Петербурга забил шесть голов с пенальти в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака — лидер по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.

Далее в списке клубов, забивавших с пенальти, находятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Железнодорожники и армейцы отличились с 11-метровой отметки по пять раз. Отметим, «Сочи» и махачкалинское «Динамо» не забили ни одного пенальти за 18 туров РПЛ.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые всего на одно очко отстают от «Краснодара», который возглавляет таблицу.