CIES опубликовал топ-10 игроков по количеству минут на поле за пять лет, Мбаппе — шестой

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг из 10 футболистов с наибольшим количеством игровых минух в официальных матчах за последние пять сезонов среди полевых игроков. Форвард «Реала» Килиан Мбаппе, отыгравший 25 199 минут, оказался на шестой строчке.

Лидером рейтинга стал центральный защитник бразильского клуба «Палмейрас» Густаво Гомес. В его активе 28 194 минуты за клуб и сборную Парагвая. На втором месте — полузащитник Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии (27 634 минуты)

Топ-10 полевых игроков с наибольшим количеством проведённых минут на поле за последние пять лет (CIES):

1. Густаво Гомес («Палмейрас»/сборная Парагвая) — 28 194 минуты.
2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»/сборная Португалии) — 27 634.
3. Николас Отаменди («Бенфика»/сборная Аргентины) — 26 791.
4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»/сборная Англии) — 25 680.
5. Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»/сборная Англии) — 25 351.
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал»/сборная Франции) — 25 199.
7. Хуниор Алонсо («Краснодар»/«Атлетико Минейро»/сборная Парагвая) — 25 039.
8. Ханс Ванакен («Брюгге»/сборная Бельгии) — 24 965.
9. Йозуа Киммих (»Бавария»/сборная Германии) — 24 575.
10. Марлон Фрейтас («Атлетико Гояниенсе»/«Ботафого») — 24 558.

