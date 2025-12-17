Экс‑футболист ЦСКА Ахмед Муса объявил о завершении карьеры в сборной Нигерии

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса объявил о решении завершить карьеру в сборной Нигерии. 33‑летний футболист является рекордсменом национальной команды по количеству проведённых матчей, он был самым молодым капитаном сборной Нигерии в истории команды.

«Я с гордостью носил эту футболку 15 лет. От 17-летнего парня, отвечавшего на каждый вызов, до рекордсмена по количеству матчей за сборную Нигерии — 111 матчей. Победитель Кубка африканских наций, лучший бомбардир сборной Нигерии на чемпионате мира. Я отдал всё. Спасибо, Нигерия… Моё сердце всегда будет биться в зелёных цветах», — написал Муса в социальной сети Х.

Форвард дебютировал за национальную команду в 2010 году и провёл 111 матчей, в которых забил 18 голов.