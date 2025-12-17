«Барселона» требует от «Айнтрахта» выплатить ущерб, нанесённый болельщиками клуба — RAC1

«Барселона» потребовала от «Айнтрахта» выплатить материальный ущерб в размере € 6 тыс., причинённый их болельщиками на «Спотифай Камп Ноу» во время матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между командами (2:1), сообщает RAC1.

Болельщики «Айнтрахта» сломали часть ограждения, отделяющего их от болельщиков «Барселоны», повредили сиденья и туалеты. Кроме того, они подожгли семь дымовых шашек и бросали стаканчики с алкоголем и мочой в сторону болельщиков «Барселоны», что вызвало волну возмущения и напряжения на трибунах. В результате инцидента атмосфера на стадионе стала крайне накалённой.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» располагается в нижней части таблицы, у команды четыре очка в активе.