Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» требует от «Айнтрахта» выплатить ущерб, нанесённый болельщиками клуба — RAC1

«Барселона» требует от «Айнтрахта» выплатить ущерб, нанесённый болельщиками клуба — RAC1
Комментарии

«Барселона» потребовала от «Айнтрахта» выплатить материальный ущерб в размере € 6 тыс., причинённый их болельщиками на «Спотифай Камп Ноу» во время матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между командами (2:1), сообщает RAC1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

Болельщики «Айнтрахта» сломали часть ограждения, отделяющего их от болельщиков «Барселоны», повредили сиденья и туалеты. Кроме того, они подожгли семь дымовых шашек и бросали стаканчики с алкоголем и мочой в сторону болельщиков «Барселоны», что вызвало волну возмущения и напряжения на трибунах. В результате инцидента атмосфера на стадионе стала крайне накалённой.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» располагается в нижней части таблицы, у команды четыре очка в активе.

Материалы по теме
«Барселона» всухую одолела «Гвадалахару» в Кубке Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android