«Барселона» требует от «Айнтрахта» выплатить ущерб, нанесённый болельщиками клуба — RAC1

«Барселона» потребовала от «Айнтрахта» выплатить материальный ущерб в размере € 6 тыс., причинённый их болельщиками на «Спотифай Камп Ноу» во время матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между командами (2:1), сообщает RAC1.
Болельщики «Айнтрахта» сломали часть ограждения, отделяющего их от болельщиков «Барселоны», повредили сиденья и туалеты. Кроме того, они подожгли семь дымовых шашек и бросали стаканчики с алкоголем и мочой в сторону болельщиков «Барселоны», что вызвало волну возмущения и напряжения на трибунах. В результате инцидента атмосфера на стадионе стала крайне накалённой.
После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» располагается в нижней части таблицы, у команды четыре очка в активе.
- 17 декабря 2025
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:36
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:15
-
18:07
-
17:54
-
17:54
-
17:45
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
17:12
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:55
-
16:54