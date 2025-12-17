Скидки
ПСЖ – Фламенго: стартовые составы команд на матч за Межконтинентальный кубок 2025/2026, 17 декабря

«ПСЖ» — «Фламенго»: стартовые составы команд на матч за Межконтинентальный кубок
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором сыграют французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра пройдёт на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Дуэ, Кварацхелия.

«Фламенго»: Росси, Варела, Ортис, Лео, Сандро, Пульгар, Жоржиньо, де Арраскаета, Карраскаль, Плата, Энрике.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».

