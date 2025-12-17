«Король дома». Пресс-служба сборной Египта опубликовала фото Салаха из спортзала

Англоязычная пресс-служба сборной Египта опубликовала фотографию нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха из спортзала. Футболист прибыл в расположение сборной для участия в Кубке африканских наций.

«Король дома», — подписала фотографию Салаха пресс-служба сборной Египта в соцсети X.

Фото: Пресс-служба сборной Египта

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот исключал Салаха из состава «Ливерпуля» из-за интервью с критикой клуба и своей роли в команде. Во время исключения из заявки египтянин также опубликовал фотографию из спортзала. На Кубке Африки Египет сыграет в группе B со сборными ЮАР, Анголы и Зимбабве.