Главная Футбол Новости

«Интер Майами» продлил контракт с Луисом Суаресом

«Интер Майами» продлил контракт с нападающим команды Луисом Суаресом.

Соглашение с 38‑летним уругвайским футболистом рассчитано до конца сезона 2026 года.

«Суарес подписал новый контракт после завершения исторического сезона 2025 года, который стал для него вторым в клубе. Огромный опыт и лидерские качества нападающего сыграли решающую роль в завоевании «Интер Майами» третьего и четвёртого титулов — победы в чемпионате Восточной конференции и Кубке MLS», — говорится на официальном сайте клуба.

Нападающий перешёл в «Интер Майами» в 2024 году из «Гремио» за € 4 млн. В минувшем сезоне за североамериканский клуб он провёл 32 матча в чемпионате МЛС, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач. Вместе с клубом форвард завоевал титул чемпиона MLS.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, победителем Кубка Америки, многократным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», чемпионом Уругвая и чемпионом Нидерландов.

