УЕФА мог исключить «Барселону» из Лиги чемпионов из-за дела Негрейры — El Confidental

УЕФА мог исключить «Барселону» из Лиги чемпионов из-за возможной взятки при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Об этом сообщает El Confidental.

По информации источника, помимо этого клуб могли оштрафовать на € 60 млн за финансовые махинации, а также помешать возвращению команды на стадион «Камп Ноу». Отмечается, что президенту «Барселоны» Жоану Лапорте пришлось отказаться от участия в проекте Суперлиги и вернуться в Ассоциацию европейских клубов, чтобы наладить отношения с УЕФА.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

