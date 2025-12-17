«Борнмут» мемом с Человеком-пауком отреагировал на рекорд в матче с «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба английского «Борнмута» мемом с Человеком-пауком прокомментировала статистическое достижение команды после матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором она сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (4:4). Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 15 декабря.
«Мы стали первой командой высшего дивизиона, забившей три и более голов в трёх подряд матчах с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», — подписала пресс-служба «Борнмута» в соцсети X картинку с тремя персонажами и результатами последних выездных матчей с «МЮ».
Фото: ФК «Борнмут» в соцсети X
22 декабря 2024 года «Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 в рамках 17-го тура АПЛ-2024/2025. Годом ранее 9 декабря с тем же счётом закончился матч 16-го тура АПЛ-2023/2024.
