Главная Футбол Новости

«Борнмут» мемом с Человеком-пауком отреагировал на рекорд в матче с «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Пресс-служба английского «Борнмута» мемом с Человеком-пауком прокомментировала статистическое достижение команды после матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором она сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (4:4). Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 15 декабря.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Борнмут
Борнмут
1:0 Диалло – 13'     1:1 Семеньо – 40'     2:1 Каземиро – 45+4'     2:2 Эванилсон – 46'     2:3 Таверньер – 52'     3:3 Фернандеш – 77'     4:3 Кунья – 79'     4:4 Крупи – 84'    

«Мы стали первой командой высшего дивизиона, забившей три и более голов в трёх подряд матчах с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», — подписала пресс-служба «Борнмута» в соцсети X картинку с тремя персонажами и результатами последних выездных матчей с «МЮ».

Фото: ФК «Борнмут» в соцсети X

22 декабря 2024 года «Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 в рамках 17-го тура АПЛ-2024/2025. Годом ранее 9 декабря с тем же счётом закончился матч 16-го тура АПЛ-2023/2024.

Новости. Футбол
