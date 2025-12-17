Рауль Асенсио не включён в состав «Реала» на матч Кубка Испании

Пресс-служба мадридского «Реала» перед матчем 1/16 финала Кубка Испании, в котором «сливочным» предстоит встретиться с клубом третьего дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна», сообщила что защитник команды Рауль Асенсио не включён в состав.

«Рауль Асенсио не включён в состав на сегодняшний матч с командой «Талавера-де-ла-Рейна», который состоится в рамках Кубка Испании, из-за повышенной температуры», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский клуб 16 матчей (шесть из них, выходя на замену) во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.