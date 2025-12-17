Скидки
«ПСЖ» должен заплатить Мбаппе не € 61 млн, а около € 100 млн — RMC Sport
«ПСЖ» обязан выплатить бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе не € 61 млн, а около € 100 млн. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на юристов футболиста.

«Это будет стоить им около € 100 млн. Суммы, причитающиеся Килиану Мбаппе за последние полтора года, всё равно позволили «ПСЖ» накапливать средства в течение полутора лет и использовать их для трансферов игроков. Эти деньги принадлежат французскому государству, это средства налогоплательщиков», – заявил юрист Мбаппе.

Однако уточняется, что даже из € 61 млн, которые «ПСЖ» должен выплатить своему бывшему игроку, 26-летний футболист получит гораздо меньше, из-за различных начислений на заработную плату, а также налогов.

«В сумму входят социальные налоги работодателя и налоги на заработную плату. Кроме того, сам работник будет платить налоги. Грубо говоря, в кармане игрока останется примерно € 25 или 26 млн. Государству же поступит примерно € 75 млн [от всей суммы]. В любом случае это не пустяк», – добавила адвокат Мбаппе Дельфина Верхейден.

В ноябре нынешнего года сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» компенсацию в размере € 263 млн. В эту сумму входят невыплаченные нападающему зарплата и премиальные после завершения контракта, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде. Вчера, 16 декабря, суд Парижа по трудовым спорам обязал клуб выплатить Килиану порядка € 61 млн.

