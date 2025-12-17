«Балтика» — лучшая команда РПЛ по голам после контратак

Калининградская «Балтика» забила шесть голов после контратак в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева — лидер по этому показателю, четверть из всех взятий ворот соперников балтийцев (24 гола) пришлись на контратаки. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.

Второе место по этому показателю занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые отличились пять раз. Московские «Динамо» и «Локомотив», а также «Краснодар» и «Рубин» из Казани делят третью строчку в данном рейтинге.

После 18 туров новичок РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на пять очков.