В «Спартаке» объяснили, как избежали санкций РФС за назначение Романова без лицензии Pro

В московском «Спартаке» объяснили, как клуб избежал нарушения регламента Российского футбольного союза (РФС) после увольнения сербского главного тренера Деяна Станковича и назначения на его место россиянина Вадима Романова без тренерской лицензии UEFA Pro.

«Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией», — сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Спартака».

Согласно правилам РФС по лицензированию футбольных клубов, в течение 30 дней после увольнения главного тренера клуб должен заменить его на специалиста с соответствующей лицензией. Тренерам без лицензии UEFA Pro запрещено возглавлять клубы высших лиг.