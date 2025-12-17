Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили, как избежали санкций РФС за назначение Романова без лицензии Pro

В «Спартаке» объяснили, как избежали санкций РФС за назначение Романова без лицензии Pro
Комментарии

В московском «Спартаке» объяснили, как клуб избежал нарушения регламента Российского футбольного союза (РФС) после увольнения сербского главного тренера Деяна Станковича и назначения на его место россиянина Вадима Романова без тренерской лицензии UEFA Pro.

«Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией», — сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Спартака».

Согласно правилам РФС по лицензированию футбольных клубов, в течение 30 дней после увольнения главного тренера клуб должен заменить его на специалиста с соответствующей лицензией. Тренерам без лицензии UEFA Pro запрещено возглавлять клубы высших лиг.

Материалы по теме
Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе
Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android