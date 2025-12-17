Месси посетил заповедник дикой природы в Индии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посетил заповедник дикой природы «Вантару», центр спасения и реабилитации диких животных, в Джамнагаре, штат Гуджарат, перед завершением своего тура по Индии, сообщает The Hindu.

Месси прибыл в «Вантару» во вторник (16 декабря) вечером по приглашению семьи промышленника Мукеша Амбани. Во время своего визита футболист понаблюдал за дикими животными, в том числе за тиграми, слонами и львами, а также пообщался со смотрителями и сотрудниками природоохранных служб.

Звезда футбола также помолился в храме на территории «Вантары».

Во время поездки в Индию аргентинский нападающий посетил четыре города: Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.