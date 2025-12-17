Скидки
Месси в Индии подарили часы стоимостью свыше $ 1 млн — в мире всего 12 таких экземпляров

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в конце своего первого тура по Индии побывал в Вантаре — центре спасения и сохранения дикой природы, основанном Анантом Амбани. На фотографиях с этого визита фанаты заметили на руке аргентинца дорогие часы Richard Mille RM 003-V2, стоимость которых превышает $ 1,1 млн.

Как сообщает MSN, часы футболисту подарил бизнесмен Амбани, который является сыном самого богатого человека в Индии. Отмечается, что в мире существует всего 12 экземпляров этих часов, что делает модель исключительно редкой.

Фото: из личного архива Месси

Во время поездки в Индию аргентинский нападающий посетил четыре города: Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.

